Projeto sobre adultização: o que a lei já prevê e o que é novo na proposta

O texto traz mudanças na responsabilidade das redes sociais. A proposta foi aprovada pelo Senado em dezembro do ano passado e passou a avançar na Câmara após o vídeo do influenciador Felca sobre "adultização", que já teve mais de 46 milhões de visualizações. Outros mais de 60 projetos sobre o tema devem ser analisados por uma comissão a partir de amanhã.

A expectativa é que a proposta seja pautada nesta semana. O texto está na Comissão de Comunicação da Casa sob a relatoria do deputado Jadyel Alencar (Republicanos-PI). Ele tem afirmado que a nova redação está "madura" e afasta qualquer possível suspeita de "censura".

A oposição, principalmente o PL, tem dito que fará obstrução dos trabalhos a qualquer sinal de censura dentro do projeto. Os deputados dizem que o governo usa o tema de proteção das crianças para regular as redes sociais. Reportagem do UOL mostrou que o tema ameaça rachar a direita no Congresso.

Temos uma legislação robusta, mas, na parte das violências que acontecem no ambiente online e da proteção da infância, estamos um pouco atrasados quando olhamos para os países mais maduros. A gente ouve 'mas já é crime, o agressor já pode ser criminalizado'. Sim, o agressor pode ser criminalizado, mas precisamos ter todo um mecanismo de denúncia e de fiscalização que funcione, e mais do que isso, que o facilitador também seja responsabilizado

Laís Peretto, diretora-executiva da Childhood Brasil

O que deve mudar com o "ECA digital"

Entre as principais mudanças previstas no projeto está a prevenção de riscos de conteúdos nocivos por parte das plataformas. O texto prevê que as empresas, como Meta (dona de Instagram, Facebook e WhatsApp), Youtube e TikTok, devem "tomar medidas razoáveis" para prevenir e mitigar riscos às crianças expostas a possíveis conteúdos nocivos nas redes sociais.