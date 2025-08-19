Em evento com policiais, Tarcísio diz: 'Tem que tirar o vagabundo da rua'

Tarcísio defendeu a atuação policial e disse que a instituição é "extremamente séria e competente". "Por isso, a sociedade confia na polícia", disse o governador. Nos demais discursos, as autoridades também exaltaram o trabalho da polícia. O deputado estadual delegado Olim (PP) citou pesquisa Atlas/Bloomberg, divulgada na semana passada, em que mostrou que 60% das pessoas confiam na Polícia Civil.

Os elogios aos agentes ocorrem também em meio ao aumento da letalidade policial. Reportagem da Folha de S. Paulo mostrou que cresceu 32% o número de mortos pela polícia em São Paulo no período entre abril e junho de 2025. A atuação da polícia estadual foi criticada até mesmo em relatório feito pelo governo Trump. "Alguns homicídios foram atribuídos a uma operação policial contra organizações criminosas transnacionais no estado de São Paulo, no primeiro semestre do ano, e a uma operação policial realizada de junho de 2023 a abril na Baixada Santista", diz o texto.

O secretário de Segurança Pública disse ser "natural" e "normal" que algumas pessoas contestem o trabalho da polícia. Para Guilherme Derrite, entretanto, "contra fatos não há argumentos". O chefe da pasta estadual citou também a pesquisa que mostra confiança dos brasileiros na Polícia Civil.

Derrite acumula uma série de crises na pasta desde que assumiu. Organizações da sociedade civil e a oposição do governador chegaram a pressioná-lo pela saída do secretário. Hoje, Tarcísio agradeceu "muito" o trabalho de Derrite. "Trabalho tradicional e corajoso", disse o governador.