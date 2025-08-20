Após indiciamento, Eduardo Bolsonaro chama diálogos contra STF de 'normais'

Ele também disse que "causa espanto" a PF apontar "supostos partícipes de um crime absolutamente delirante", sem identificar quem são "os autores" dessa trama. Eduardo rechaça o que chamou de "tese da PF" de que sua atuação nos EUA tenha a "intenção de influenciar políticas de governo", porque o poder de tomar decisões não estava em suas mãos, "mas sim em autoridades americanas", como o presidente Donald Trump, o secretário de Estado norte-americano Marco Rubio ou o secretário do Tesouro Scott Bessent".

Na nota, ele questionou se "faltou coragem" da PF por não incluir Trump, Rubio e Bessent no indiciamento. Eduardo disse ainda que atualmente vive sob a jurisdição americana, não a brasileira e, portanto, "plenamente amparado pela Primeira Emenda da Constituição" norte-americana, "que assegura não apenas a liberdade de expressão, mas também o direito de peticionar nossas demandas ao governo que rege a nossa jurisdição".

Indiciamento

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Pai e filho deverão responder pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira passada.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado Brasileiro", diz o documento.