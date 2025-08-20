Flavio Bolsonaro defende impeachment de Moraes e anistia: 'Remédio'

Senador disse que Moraes é "violador de direitos humanos" e autor de "atentados contra democracia". "Não dá para não vincular o trabalho que é feito por alguns policiais federais, que desonram a instituição deles, quando estão fazendo a mando de Alexandre de Moraes", disse Flavio.

Flavio não é voz isolada no Senado. Em nota divulgada à imprensa, o também senador Rogério Marinho (PL-RN) afirmou que, para ele, "é inaceitável o indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, do deputado Eduardo Bolsonaro e a condução coercitiva do pastor Silas Malafaia" e defendeu "anistia ampla".

PF indiciou Bolsonaro e Eduardo

Pai e filho foram acusados de tentar obstruir a ação penal da trama golpista. Jair Bolsonaro (PL) e o deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

O inquérito foi instaurado em 26 de maio, por determinação de Alexandre de Moraes. O ministro acatou um pedido da PGR (Procuradoria-Geral da República), que afirmou que Eduardo estaria articulando sanções dos EUA para coagir o STF e beneficiar o pai.