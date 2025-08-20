Bolsonaro pediu ajuda a advogado de Trump para post após tarifaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pediu ajuda para o advogado da empresa de Donald Trump para escrever um texto para as redes sociais após o tarifaço dos Estados Unidos.

O que aconteceu

Em áudio, Bolsonaro disse a Martin de Luca que havia escrito uma nota "elogiando Trump". "Peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. [...] Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin", afirmou o ex-presidente.

O advogado respondeu que enviaria "um resumo de como acho que pode melhorar a comunicação em relação ao tarifaço". Martin é representante das empresas Trump Media e do Rumble. As mensagens foram encontradas no celular de Bolsonaro, apreendido pela Polícia Federal durante uma operação de julho deste ano.