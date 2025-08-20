Bolsonaro diz a Eduardo que conversa com ministros do STF e blinda Gilmar

Trechos de mensagens entre Bolsonaro e Eduardo sobre o STF Imagem: Reprodução/Relatório final da PF

Relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira. Bolsonaro e seu filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito.

Eduardo está nos Estados Unidos e afirma publicamente que atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o parlamentar busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado.

Em nota, porém, Eduardo negou que sua atuação nos EUA tenha o "objetivo de interferir em qualquer processo em curso no Brasil". O deputado disse ser "lamentável e vergonhoso" a PF "tratar como crime o vazamento de conversas privadas, absolutamente normais", entre ele e seu pai. Afirmou também que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados.

O relatório da PF mostra mensagens trocadas entre o deputado e o ex-presidente. Nelas, eles falam sobre a "ajuda dos EUA" ao ex-presidente, e o deputado pede que o pai agradeça a Donald Trump nas redes sociais após as sanções aplicadas ao Brasil. "O cara mais poderoso do mundo está a seu favor. Fizemos a nossa parte", afirmou em uma das conversas.

Eduardo também fez xingamentos ao próprio pai. "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu. O parlamentar criticou as declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro".