Braga Netto desrespeitou STF e mandou mensagem para Bolsonaro em 2024

Braga Netto é o único integrante do "núcleo crucial" da trama golpista que está preso. O general da reserva, que também foi ministro da Casa Civil durante o governo Bolsonaro, está detido desde dezembro do ano passado, por ordem de Moraes, após a PF apontar que ele havia tentado obter informações da delação premiada de Mauro Cid, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Bolsonaro e Eduardo indiciados

A PF indiciou o ex-presidente e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista. Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.

Relatório final diz que Bolsonaro transferiu dinheiro para Eduardo manter a atuação nos EUA. De acordo com as investigações, os recursos foram enviados de forma reiterada e fracionada para evitar mecanismos de controle legal. A PF diz que Bolsonaro admitiu o envio de R$ 2 milhões ao filho, mas omitiu outros repasses.

Também foram constatados saques frequentes e fracionados de dinheiro em espécie. As investigações mostraram que, desde janeiro, o ex-presidente realizou seis operações de câmbio no valor total de R$ 105.905,54 para adquirir moeda estrangeira, mesmo com a proibição de se ausentar do país.

PF também diz que Bolsonaro descumpriu as medidas cautelares de não usar redes sociais. O relatório mostra que ele enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados.