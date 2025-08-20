CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.
O que aconteceu
Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.
STF já decidiu que voto eletrônico impresso contraria a Constituição. Em 2020, a Corte decidiu por unanimidade que a impressão do voto colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto.
Votaram a favor do voto impresso:
- Alan Rick (União-AC)
- Carlos Portinho (PL-RJ)
- Dr. Hiran (PP-RR)
- Eduardo Girão (Novo-CE)
- Esperidião Amin (PP-SC)
- Jayme Campos (União-MT)
- Jorge Seif (PL-SC)
- Laércio Oliveira (PP-SE)
- Magno Malta (PL-ES)
- Margareth Buzetti (sem partido-MT)
- Plínio Valério (PSDB-AM)
- Professora Dorinha Seabra (União-TO)
- Rogério Marinho (PL-RN)
- Sergio Moro (União-PR)
Votaram contra o voto impresso:
- Angelo Coronel (PSD-BA)
- Augusta Brito (PT-CE)
- Eduardo Braga (MDB-AM)
- Eliziane Gama (PSD-MA)
- Fabiano Contarato (PT-ES)
- Fernando Farias (MDB-AL)
- Marcelo Castro (MDB-PI)
- Paulo Paim (PT-RS)
- Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
- Rogério Carvalho (PT-SE)
- Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)
- Zenaide Maia (PSD-RN)
Isso não significa que o voto impresso foi aprovado definitivamente. Depois de aprovada nas comissões, a reforma do código eleitoral ainda precisa ser aprovada pela maioria dos 81 senadores.
Aprovada no Senado, a reforma eleitoral ainda vai voltar à Câmara. A Casa aprovou o projeto em 2011, mas como os senadores fizeram mudanças significativas no texto, a proposta volta para revisão.
Mudanças no Código Eleitoral só valem para a próxima eleição, em 2026, se forem aprovadas até 3 de outubro deste ano.
Novo Código Eleitoral tem outros pontos polêmicos
Novo código tem quase 900 artigos divididos em 23 livros. A proposta quer substituir as atuais regras eleitorais, em vigor desde a ditadura militar, em 1965.
Além do voto impresso, a CCJ do Senado aprovou incluir na reforma eleitoral:
- Criação de quarentena para militares, juízes, promotores e policiais disputarem eleições: a Câmara havia proposto quatro anos de espera, mas o relatório aprovado na CCJ do Senado reduz para um ano;
- Reserva de 20% das vagas em todas as Câmaras e Assembleias do país para candidatas mulheres: a Câmara havia proposto substituir essa pela regra atual, de que os partidos devem lançar ao menos 30% de candidaturas femininas, mas o relatório aprovado diz que as duas regras valerão;
- Novas regras para pesquisas eleitorais: a Câmara proibia a divulgação de pesquisas 72 horas antes das eleições; o novo relatório propõe que pesquisas poderão ser divulgadas até a véspera e após as 17h do dia da eleição, mas os meios de comunicação deverão informar o histórico de acerto do instituto nas eleições anteriores.
- Enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa: a CCJ do Senado manteve o trecho aprovado pela Câmara que limita a até oito anos a pena de inelegibilidade. Atualmente, os condenados pela Lei da Ficha Limpa só podem disputar uma nova eleição oito anos depois do cumprimento da pena --se o novo código for aprovado, a contagem dos oito anos passa a valer depois da condenação, sem necessidade do cumprimento de pena antes.
