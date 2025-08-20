CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.

O que aconteceu

Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.

STF já decidiu que voto eletrônico impresso contraria a Constituição. Em 2020, a Corte decidiu por unanimidade que a impressão do voto colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto.