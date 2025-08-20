Assine UOL
CCJ do Senado aprova voto impresso na reforma eleitoral

Anna Satie
Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Imagem
Imagem: iStock

A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou hoje, por 14 votos a 12, o voto impresso. A medida faz parte das mudanças propostas pelo novo Código Eleitoral, que ainda precisa ser votado pelo plenário da Casa.

O que aconteceu

Proposta é que urna eletrônica imprima os votos como forma de conferência. O relator da reforma eleitoral, senador Marcelo Castro (MDB-PI), não queria que o tema fosse incluído no projeto, mas os senadores de oposição conseguiram aprovar um destaque.

STF já decidiu que voto eletrônico impresso contraria a Constituição. Em 2020, a Corte decidiu por unanimidade que a impressão do voto colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto.

Votaram a favor do voto impresso:

  1. Alan Rick (União-AC)
  2. Carlos Portinho (PL-RJ)
  3. Dr. Hiran (PP-RR)
  4. Eduardo Girão (Novo-CE)
  5. Esperidião Amin (PP-SC)
  6. Jayme Campos (União-MT)
  7. Jorge Seif (PL-SC)
  8. Laércio Oliveira (PP-SE)
  9. Magno Malta (PL-ES)
  10. Margareth Buzetti (sem partido-MT)
  11. Plínio Valério (PSDB-AM)
  12. Professora Dorinha Seabra (União-TO)
  13. Rogério Marinho (PL-RN)
  14. Sergio Moro (União-PR)

Votaram contra o voto impresso:

  1. Angelo Coronel (PSD-BA)
  2. Augusta Brito (PT-CE)
  3. Eduardo Braga (MDB-AM)
  4. Eliziane Gama (PSD-MA)
  5. Fabiano Contarato (PT-ES)
  6. Fernando Farias (MDB-AL)
  7. Marcelo Castro (MDB-PI)
  8. Paulo Paim (PT-RS)
  9. Rodrigo Pacheco (PSD-MG)
  10. Rogério Carvalho (PT-SE)
  11. Veneziano Vital do Rego (MDB-PB)
  12. Zenaide Maia (PSD-RN)

Isso não significa que o voto impresso foi aprovado definitivamente. Depois de aprovada nas comissões, a reforma do código eleitoral ainda precisa ser aprovada pela maioria dos 81 senadores.

Aprovada no Senado, a reforma eleitoral ainda vai voltar à Câmara. A Casa aprovou o projeto em 2011, mas como os senadores fizeram mudanças significativas no texto, a proposta volta para revisão.

Mudanças no Código Eleitoral só valem para a próxima eleição, em 2026, se forem aprovadas até 3 de outubro deste ano.

Novo Código Eleitoral tem outros pontos polêmicos

Novo código tem quase 900 artigos divididos em 23 livros. A proposta quer substituir as atuais regras eleitorais, em vigor desde a ditadura militar, em 1965.

Além do voto impresso, a CCJ do Senado aprovou incluir na reforma eleitoral:

  • Criação de quarentena para militares, juízes, promotores e policiais disputarem eleições: a Câmara havia proposto quatro anos de espera, mas o relatório aprovado na CCJ do Senado reduz para um ano;
  • Reserva de 20% das vagas em todas as Câmaras e Assembleias do país para candidatas mulheres: a Câmara havia proposto substituir essa pela regra atual, de que os partidos devem lançar ao menos 30% de candidaturas femininas, mas o relatório aprovado diz que as duas regras valerão;
  • Novas regras para pesquisas eleitorais: a Câmara proibia a divulgação de pesquisas 72 horas antes das eleições; o novo relatório propõe que pesquisas poderão ser divulgadas até a véspera e após as 17h do dia da eleição, mas os meios de comunicação deverão informar o histórico de acerto do instituto nas eleições anteriores.
  • Enfraquecimento da Lei da Ficha Limpa: a CCJ do Senado manteve o trecho aprovado pela Câmara que limita a até oito anos a pena de inelegibilidade. Atualmente, os condenados pela Lei da Ficha Limpa só podem disputar uma nova eleição oito anos depois do cumprimento da pena --se o novo código for aprovado, a contagem dos oito anos passa a valer depois da condenação, sem necessidade do cumprimento de pena antes.

