Centrão escanteia filhos de Bolsonaro e calcula rotas para 2026

O caminho do centrão deve ser à direita. A avaliação é de ACM Neto, cacique do União Brasil e ferrenho defensor de uma candidatura de oposição ao governo Lula (PT).

A família Bolsonaro ajuda a afastar o centrão. No domingo, o vereador Carlos Bolsonaro chamou de "ratos" e de "oportunistas" os quatro governadores que pertencem ao bloco e são pré-candidatos a presidente. O núcleo duro do ex-presidente entende que está em curso uma "disputa por herança de pai vivo".

Carlos e Eduardo criticaram governadores que não defendem anistia a Bolsonaro e afastaram centrão Imagem: Reprodução

Eduardo Bolsonaro contribui para o distanciamento. O deputado endossou as críticas de Carlos. Sua atuação nos Estados Unidos a favor de sanções contra o Brasil tornou uma aliança do centrão com o deputado fora de cogitação neste momento.

Uma liderança do MDB interrompeu a entrevista ao ser questionado sobre Eduardo. "Esse não tem condições", explicou, para dizer que é inviável dar qualquer protagonismo ao deputado nas eleições de 2026.

Caciques do centrão avaliam que o Brasil precisa de um político "equilibrado". Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) seria o nome adequado para representar os partidos do bloco. Integrantes do Republicanos, União Brasil, PP e até do PT já dão como certo o nome do governador de São Paulo na disputa.