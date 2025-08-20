CPMI do INSS: Em derrota do governo, oposição escolhe presidente e relator

O resultado representa uma derrota para o governo. A intenção da base de Lula é fazer a CPMI o menos bombástica possível para não devolver a fraude bilionária do INSS ao noticiário.

Já a oposição pretende abafar o tarifaço com a CPMI. A ideia é trazer informações novas e criar fatos políticos que façam a opinião pública prestar menos atenção às sanções impostas pelos Estados Unidos com apoio do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o que tem gerado desgaste à direita.

A fraude no INSS é um tema sensível ao Planalto. Lula tentava recuperar a aprovação quando o escândalo estourou, levando à queda do presidente do INSS e do então ministro da Previdência Social.

O senador Randolfe Rodrigues (PT-AP) minimizou a derrota. Ele disse que o governo tem maioria e conseguirá comandar a aprovação e rejeição de quem será ouvido e dos documentos a serem solicitados. O parlamentar ressaltou que o governo tem interesse em esclarecer o assunto.

Bolsonarista, Alfredo Gaspar vai relatar a CPMI do INSS Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Relator é bolsonarista

O presidente da CPMI indicou Alfredo Gaspar como relator. Caberá a ele produzir o documento final com possíveis pedidos de indiciamento e solicitação de mais investigações a Polícia Federal e Ministério Público.