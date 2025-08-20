Decisão de Dino não resolve sanção de Lei Magnitsky, diz advogado do Ibram

A Constituição do Brasil determina que decisões produzidas fora do Brasil, por autoridades de fora do Brasil, de outra jurisdição, só têm efeito no Brasil mediante a recepção do nosso sistema de justiça. Walfrido Warde, advogado do Ibram

Warde explicou que, se alguém for sancionado pela Lei Magnitsky nos Estados Unidos, um banco brasileiro não deveria, em tese, encerrar a conta ou bloquear recursos dessa pessoa, já que esse ato administrativo do presidente norte-americano não tem validade no Brasil e só teria eficácia caso fosse reconhecido pelo sistema de justiça brasileiro.

Essa é a interpretação óbvia que qualquer operador de direito minimamente treinado terá. Todavia, se um banco descumprir as determinações da Magnitsky, ele será proscrito no sistema internacional, então é esse o problema.

Entender que essa decisão da ADPF 1178 tem aplicação imediata para resolver um problema de quem foi sancionado pela Lei Magnitsky por ordem dos Estados Unidos é uma interpretação muito elástica, que não é possível de ser feita. Não é correta, no meu modo de ver. Walfrido Warde, advogado do Ibram

O advogado do Ibram também defendeu que, em sua decisão, o ministro Dino apenas fez valer a legislação brasileira e explicou o objetivo da ação do Ibram.