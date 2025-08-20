Dino diz que sua decisão 'não tem a ver' com queda de bancos na Bolsa

Proferi uma decisão ontem, anteontem. Essa que dizem que derrubou os mercados. Não sabia que eu era tão poderoso: R$ 42 bilhões de especulação financeira. A sorte é que a velhice ensina a não se impressionar com pouca coisa. É claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra.

Foi uma decisão entre tantas obviedades do princípio da territorialidade. Conteúdo nada heterodoxo, mera repetição de conceitos assentados no mundo.

Flávio Dino, ministro do STF, em discurso hoje no TST

Dino cita JBS para explicar situação. O ministro deu um exemplo hipotético envolvendo a JBS para fazer uma provocação. Ele sugeriu a hipótese de a Justiça do Trabalho exigir que a empresa JBS nos EUA seguisse o modelo de contratação brasileiro pelo fato de a companhia ser brasileira.

Há uma grande empresa brasileira, a JBS, que opera atualmente nos EUA fortemente, inclusive com plantas industriais. Eu fico pensando: imaginem se o TST emitisse uma decisão, ou uma súmula, um enunciado, dizendo que, para as relações trabalhistas lá contraídas, como a empresa é brasileira, vale a lei brasileira. É uma ideia, uma sugestão, mas tenho a impressão de que não seria bem aceita.

Flávio Dino, em fala durante evento no TST

Temor no setor bancário

Decisão não cita Lei Magnitsky, mas levantou questionamentos sobre a situação dos bancos brasileiros. Como os Estados Unidos aplicaram sanções ao ministro Alexandre de Moraes com base nessa legislação, o setor bancário brasileiro teme que possa sofrer sanções no Estados Unidos caso mantenham contas bancárias ou outras atividades financeiras do ministro.