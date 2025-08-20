Governo Lula tem espaço para reação e melhora perspectiva, diz cientista

A política é como as nuvens: você olha e está de um jeito; daqui a pouco, está de outro. Isso pode mudar até o ano que vem. Mas o governo tem uma série de elementos que lhe colocam um espaço para recuperação. É a queda do preço dos alimentos, e o tarifaço pode ter algum efeito positivo nisso.

O supermercado está pesando na vida das pessoas. Não à toa, a melhora mais acentuada nos segmentos de renda mais baixa. Tudo isso pode favorecer o governo, sobretudo se isso se mantiver até o ano que vem. Cláudio Couto, cientista político

Além do preço dos alimentos e da defesa da soberania nacional, Couto chamou a atenção para outro ponto importante para a reação do governo federal: a justiça tributária.

Há a questão do preço dos alimentos, da defesa da soberania nacional e da discussão sobre justiça tributária. É ali onde o governo começa a ter um certo fôlego quando consegue pautar o debate sobre quem deve ou não pagar mais impostos e conseguiu ganhar o domínio sobre uma certa narrativa. Fez a virada para cima do Congresso, mas também aumentou o olhar do eleitorado sobre o governo como alguém que se preocupa com os mais pobres.

Houve depois a questão do tarifaço e da soberania e, de maneira mais geral, essa possível melhora da economia. Se isso tudo for sustentado, as perspectivas do Lula para o ano que vem melhoram, sabendo-se que campanha eleitoral de presidente no cargo é um momento de recuperação da sua popularidade e de melhora de sua avaliação. Cláudio Couto, cientista político

