Lei Magnitsky: governo poderia usar MP para proteger bancos, diz professor

Por que eu digo que essa seria uma medida imediata bastante importante? Porque outras jurisdições já enfrentaram esse problema. Então para nós é tudo novidade, especialmente para o ministro Alexandre Moraes, mas outros países já enfrentaram situações semelhantes com pessoas ligadas a essas outras nacionalidades e em situações semelhantes à do ministro.

Só para nós termos a dimensão da coisa, a União Europeia em 1996 aprovou uma lei para isso, uma lei que reage no espaço jurídico europeu aos efeitos extraterritoriais de sanções americanas que devam ser postas em prática pelo sistema financeiro ou pelos prestadores de serviços da União Europeia. Então a lei existe desde 96 e já foi testada pelo Tribunal Principal da União Europeia.

Em outras situações em que um banco, como o Banco do Brasil, por exemplo, pode ter um prejuízo extraordinário no mercado americano, prejuízos talvez existenciais para o banco, nesse caso a legislação europeia e o Tribunal Europeu permitiriam a aplicação extraterritorial dessa sanção em nossa jurisdição.

Vladimir Aras, professor da UNB

O professor ressaltou que bancos também poderiam questionar decisão dos Estados Unidos sobre Lei Magnitsky.

Na prática é o seguinte, o que o ministro Dino decidiu não é novidade nenhuma. Isso já está na lei. Ele anunciou o que a lei brasileira diz e a alternativa imediata seria do ponto de vista institucional, seria essa a aprovação de uma lei ou de medida provisória.