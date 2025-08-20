Lula reclama sobre tarifaço para Macron e tenta acelerar acordo Mercosul-UE

O objetivo é que o acordo seja assinado ainda neste semestre. Segundo o Planalto, ambos "reafirmaram intenção de promover maior cooperação entre os países desenvolvidos e o Sul Global, em favor do comércio baseado em regras multilateralmente acordadas", mas não houve compromisso fechado.

O pacto pode trazer efeito positivo de R$ 37 bilhões até 2044. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, com uma corrente de, aproximadamente, US$ 92 bilhões em 2023. Com isso, o efeito positivo pode alcançar até 0,34% do PIB (Produto Interno Bruto) nos próximos 20 anos, o equivalente a R$ 37 bilhões. Também aparecem entre as previsões a elevação de 0,76% nos investimentos (R$ 13,6 bilhões) e o aumento acima da inflação de 0,42% nos salários dos brasileiros.

A França se opõe ao acordo em "sua forma atual". Profissionais do setor agrícola têm pressionado o governo francês e exigido que Macron rejeite o acordo, mas ele diz considerar, por meio de mudanças. O francês chegou a dizer que o acordo impõe risco a setores do país.

A corrente comercial com a França vem em trajetória crescente. Hoje, a França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com US$ 66,34 bilhões em estoque. No ano passado, o indicador atingiu US$ 9,1 bilhões. O valor é 8% maior na comparação com o ano anterior.

Os dois também trataram de clima e da COP30. Lula já começou a convidar os líderes mundiais para a cúpula, marcada para novembro, em Belém.