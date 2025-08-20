Assine UOL
Política

Lula reclama sobre tarifaço para Macron e tenta acelerar acordo Mercosul-UE

Lucas Borges Teixeira
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Presidente da França, Emmanuel Macron cumprimenta Lula antes de abertura da Cúpula do G20, no Rio
Presidente da França, Emmanuel Macron cumprimenta Lula antes de abertura da Cúpula do G20, no Rio Imagem: Ludovic MARIN / AFP

O presidente Lula (PT) conversou nesta manhã com o presidente da França, Emmanuel Macron, sobre as tarifas impostas pelos Estados Unidos e pressionou pela aceleração no acordo entre Mercosul e União Europeia.

O que aconteceu

Os dois conversaram por quase uma hora, a pedido de Lula. Segundo o Planalto, o presidente "repudiou o uso político de tarifas comerciais contra o Brasil" e falou sobre o recurso do governo brasileiro na OMC (Organização Mundial do Comércio) contra as tarifas.

O acordo Mercosul-UE foi o tema central da ligação. Lula é maior entusiasta da assinatura entre os dois blocos, ao passo que Macron era uma das principais resistências —com as tarifas, o fechamento de novos acordos bilaterais se tornou ainda mais crucial para o governo brasileiro.

O objetivo é que o acordo seja assinado ainda neste semestre. Segundo o Planalto, ambos "reafirmaram intenção de promover maior cooperação entre os países desenvolvidos e o Sul Global, em favor do comércio baseado em regras multilateralmente acordadas", mas não houve compromisso fechado.

O pacto pode trazer efeito positivo de R$ 37 bilhões até 2044. A União Europeia é o segundo principal parceiro comercial do Brasil, com uma corrente de, aproximadamente, US$ 92 bilhões em 2023. Com isso, o efeito positivo pode alcançar até 0,34% do PIB (Produto Interno Bruto) nos próximos 20 anos, o equivalente a R$ 37 bilhões. Também aparecem entre as previsões a elevação de 0,76% nos investimentos (R$ 13,6 bilhões) e o aumento acima da inflação de 0,42% nos salários dos brasileiros.

A França se opõe ao acordo em "sua forma atual". Profissionais do setor agrícola têm pressionado o governo francês e exigido que Macron rejeite o acordo, mas ele diz considerar, por meio de mudanças. O francês chegou a dizer que o acordo impõe risco a setores do país.

A corrente comercial com a França vem em trajetória crescente. Hoje, a França é a terceira maior origem de investimentos diretos no Brasil, com US$ 66,34 bilhões em estoque. No ano passado, o indicador atingiu US$ 9,1 bilhões. O valor é 8% maior na comparação com o ano anterior.

Os dois também trataram de clima e da COP30. Lula já começou a convidar os líderes mundiais para a cúpula, marcada para novembro, em Belém.

Deixe seu comentário

O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.