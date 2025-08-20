PL sobre adultização não pode flexibilizar punição a redes, diz ministra

O projeto de lei estabelece que "produtos e serviços de que se trata o projeto devem garantir a proteção prioritária de crianças e adolescente e oferecer elevado nível de privacidade, proteção de dados e segurança".

O PL 2628 determina que os fornecedores de tecnologia tomem medidas razoáveis para prevenir e suavizar o acesso e a exposição a conteúdos relacionados à exploração sexual, à violência física, ao assédio e ao bullying virtual.

A ministra Márcia Lopes defendeu que o projeto não defende interesses políticos, e sim pretende dar mais segurança a sociedade como um todo.

Então, por isso, ter uma autoridade nesse sentido é mais uma marca da sociedade, não é para o governo, não é para o presidente Lula, mas é para a sociedade e para quem está envolvido nisso ter muito mais segurança de saber a quem ela recorre.

E é claro que vai se desdobrar o sistema de denúncia, o sistema informatizado, um sistema que tem que funcionar para que a gente, de fato, tenha efetividade essa lei.