CPMI do INSS: Oposição quer ouvir Lupi e irmão de Lula e evitar tumultos

Convocar nomes ligados a Lula também está no cardápio da oposição. O ex-ministro da Previdência Social Carlos Lupi, que estava no cargo quando o escândalo estourou, deverá ser chamado. Aliado de décadas do PT, ele reaviva o passado de suspeitas de corrupção do PT porque foi demitido pela então presidente Dilma Rousseff (PT) por suspeita de irregularidades.

O presidente da CPMI confirmou que Lupi deve ser convocado. O senador Carlos Viana (Podemos-MG) declarou que é natural que quem passou pelo Ministério da Previdência Social no passado seja chamado a dar explicações.

O plano de trabalho da comissão começa a ser definido hoje. Viana se reúne com o relator, o deputado bolsonarista Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), às 16h. No encontro, a dupla vai discutir as diretrizes gerais dos trabalhos.

A tendência é um viés de oposição. Viana e Gaspar só chegaram aos cargos depois de uma articulação do PL que reuniu os votos suficientes para derrotar candidatos apoiados pelo governo.

Os discursos da oposição na sessão de hoje confirmou os alvos preferenciais. "O irmão do Lula tem que ser convocado. O Lupi também", afirmou o senador Cleitinho (Republicanos-MG) durante sua fala.

O "Careca do INSS" é outra figura a ser explorada pela oposição. Antônio Carlos Camilo Antunes é lobista e teve papel central nas fraudes. As investigações descobriram que ele recebeu R$ 53,88 milhões de associações envolvidas no esquema e fez repasses milionários para servidores suspeitos de participação nos crimes.