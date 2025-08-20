Moraes vê liderança de Malafaia para pressionar STF com tarifaço dos EUA

Busca foi baseada em trocas de mensagens entre Bolsonaro e Malafaia. A PF identificou diálogos entre os dois, por WhatsApp, que mostram Malafaia atuando em conjunto com Bolsonaro para atacar ministros do STF, segundo os investigadores.

Malafaia sugeriu pressão com tarifaço. Em um dos diálogos, Malafaia chega a sugerir para Bolsonaro "pressionar o STF, dizendo que, se houver uma anistia ampla e total, a tarifa [imposta pelos EUA] vai ser suspensa". Ele chega a sugerir a Bolsonaro, no dia em que o tarifaço foi anunciado, a afirmar que não quer ver os ministros do STF e suas famílias afetadas pelos EUA e que, para isso, seria necessária a "anistia".

Diálogos expõem esforço e articulação de Malafaia para vincular o fim do tarifaço e a não sanção a ministros do STF à anistia de Bolsonaro. É a primeira vez que a PF encontra conversas mostrando essa articulação envolvendo diretamente Bolsonaro.

Efetivamente, as mensagens identificadas através da extração realizada pela Polícia Federal no celular apreendido de Jair Messias Bolsonaro indicam que Silas Malafaia exerce papel de liderança nas ações planejadas pelo grupo investigado que tem por finalidade coagir os ministros do Supremo Tribunal Federal e outras autoridades brasileiras, com claros atos executórios no sentido de coação no curso do processo e tentativa de obstrução de Justiça

Há fortes evidências, ainda, de que Silas Lima Malafaia atua na construção de uma campanha criminosa orquestrada, destinada à criação, produção e divulgação de ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal, no contexto de milícias digitais, em conduta absolutamente assemelhada àquelas investigadas no Inq. 4.874/DF, conforme mensagem anteriormente descrita.

Trecho da decisão de Alexandre de Moraes que autorizou a busca