PF indicia Bolsonaro e Eduardo por atrapalhar ação sobre trama golpista

Victoria Bechara
Do UOL, em São Paulo
Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro foram indiciados pela PF hoje
Eduardo Bolsonaro e Jair Bolsonaro foram indiciados pela PF hoje Imagem: 14.nov.2018 - Sergio Lima/AFP

A Polícia Federal indiciou o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a ação penal da trama golpista.

O que aconteceu

O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira. Bolsonaro e seu filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus
julgados na ação da trama golpista.

