Pouso de avião dos EUA deixa dúvidas e deve ser esclarecido, diz professor

Antes de chegar a São Paulo, o Boeing 757 fez um pouso no Aeroporto Internacional de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, segundo informações do jornal O Globo.

O grande problema do pouso do avião é o momento político no qual ele ocorre. Há um tensionamento inédito nas relações entre Brasil e EUA desde a redemocratização, com disputas e intrigas no campo mais elevado da política entre os dois presidentes.

A vinda de um avião desses ao Brasil muito possivelmente foi informada às autoridades competentes. Caso contrário, ele teria sido interceptado em ar pelo sistema de defesa aérea nacional e obviamente teríamos notícias sobre isso.

É um avião importante para missões especiais, não apenas para o transporte de diplomatas como também de agentes de inteligência. Todos que acompanham a área sabem que a figura de diplomatas pode ser um histórico de cobertura para inserção ou infiltração de operativos de inteligência também. Isso suscita um conjunto de dúvidas que deverão ser esclarecidas no futuro. Augusto Teixeira, professor de Relações Internacionais da UFPB

O avião do governo dos Estados Unidos é conhecido por atuar em missões especiais.

A aeronave faz parte do Esquadrão de número 150 de Operações Especiais da Força Aérea Americana, responsável por missões de transporte ligadas ao Departamento de Estado do país, como viagens de diplomatas, militares e agentes de inteligência da CIA.