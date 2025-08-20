'Presidente, você voltou ao jogo', comemorou Malafaia após tarifaço dos EUA

"PRESIDENTE! Você voltou para o jogo. Podem usar bravatas aqui, vão ter que sentar na mesa para negociar. Você

é o cerne da questão. Quem é o Brasil para peitar os EUA? Mico contra um gorila. O vídeo que vou postar daqui a pouco

eu vou ao cerne da questão. A próxima retaliação vai ser contra ministros do STF e suas famílias. Vão dobrar a aposta

apoiando o ditador? DUVIDO!'

Mensagem de Silas Malafaia para Bolsonaro no Whatsapp

Na sequência, ex-presidente responde com memes e figurinhas. Ele chega a afirmar "Lula contra o padrão dólar", mas não faz mais comentários sobre a fala de Malafaia.

No dia seguinte, Malafaia dá mais "conselhos" ao ex-presidente e sugere que Tarcísio for a uma embaixada americana a pedido de Bolsonaro seria um "erro político". Pastor insiste na tese que eles deveriam aproveitar o tarifaço para pressionar pela anistia do ex-presidente.

Se Trump refrescar para Lula sem resolver a sua questão que é o motivo principal da taxação - é só ler a carta, Lula vai deitar e rolar e sair por cima", para concluir - mais uma vez reiterando sua intenção criminosa - a finalidade de seu ajuste de vontades com JAIR MESSIAS BOLSONARO na coação ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e na intenção de obstruir a Justiça: "O endereço para acordo é o STF, são os únicos que podem pressionar Lula e arrumar uma saída honrosa para eles que estão com o rabo na reta.

Trecho da representação da PF com mensagens de Silas Malafaia para Bolsonaro