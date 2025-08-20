'Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF', disse Eduardo a Bolsonaro

Governador "quer posar como salvador da pátria", disse Eduardo. "Se o sistema enxergar no Tarcísio uma possibilidade de solução, eles não vão fazer o que estão pressionados a fazer", escreveu o deputado ao pai. Para Eduardo, uma eleição de Tarcísio resolveria só "a vida do pessoal da Faria Lima".

"A narrativa de Tarcísio te sucedendo está muito forte", afirmou Eduardo ao pai em 25 de junho. "Precisamos segurar isso para nos mantermos vivos aqui", explica o deputado ao ex-presidente.

"Se quiser acessar a Casa Branca, ele não conseguirá" disse deputado a Bolsonaro. O recado foi enviado ao ex-presidente em 11 de julho, quando ele esteve com Tarcísio. "Só eu e Paulo Figueiredo temos acesso", frisou Eduardo na ocasião.

PF indiciou Bolsonaro e Eduardo

Pai e filho foram acusados de tentar obstruir a ação penal da trama golpista. Bolsonaro e Eduardo foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira.

Eduardo está nos Estados Unidos e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, objetivando "subjugá-las a interesses pessoais e específicos" vinculados aos réus julgados na ação da trama golpista.