Aliados veem Tarcísio 'pragmático' em meio a tensão com bolsonaristas

Projeto de Tarcísio "sempre foi em São Paulo", diz um secretário. Segundo ele, Tarcísio tem uma relação direta com Bolsonaro, que "dispensa intermediários". Nesse sentido, as mensagens de Eduardo e Malafaia criticando a atuação do governador para defender Bolsonaro têm sido vistas como "parte do tiroteio".

Entorno avalia que governador não deve entrar em briga. Um secretário próximo a Tarcísio diz que "quem está agitado é o outro lado porque não tem muita perspectiva". Na visão dos aliados, o ex-ministro tem que cumprir a missão dele no estado. A avaliação é que quanto mais o governador entrar ou se aproximar da "confusão bolsonarista", mais se afastará do "caminho dele".

Clima de tensionamento com bolsonaristas. Um aliado do governador disse ao UOL que há 'muita tensão' uma vez que o entorno de Bolsonaro prevê um resultado negativo em relação ao processo que pode condenar o ex-presidente e mais sete aliados pela trama golpista para tentar reverter o resultado das eleições de 2022. O julgamento está marcado para o dia 2 de setembro.

Tarcísio mantém projeto de reeleição, sem descartar eventual convite do ex-presidente. O UOL apurou que para o governador é mais vantajoso 'completar o ciclo' de oito anos à frente do executivo paulista do que se lançar à presidência em 2026. Mas, ao mesmo tempo, os aliados não dizem que Tarcísio negaria um eventual pedido de Bolsonaro.

Extrema direita precisa de um produto na prateleira. Na visão de um dos secretários, o grupo político do ex-presidente tem errado ao manter o foco sobre os eventuais nomes para capitalizar o espólio de Bolsonaro. Na opinião desse gestor, é preciso voltar a trabalhar mais fortemente as pautas que julgam prioritárias para o ano que vem.

Tarifaço força Tarcísio a mudar tom

'Fator Estados Unidos' mudará relações políticas da direita nos próximos meses, diz aliado de Tarcísio. Para ele, a imposição da taxação sobre os produtos brasileiros não é "uma briga política", mas uma "briga geopolítica internacional".