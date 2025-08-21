Bolsonaro mudou pedido de asilo a Milei quando foi a embaixada húngara

Supremo considerou que o documento encontrado mostra "um risco comprovado de fuga do acusado". Segundo resolução assinada ontem pelo ministro do STF (Supremo Tribunal Federal) Alexandre de Moraes, a defesa de Bolsonaro tem 48 horas para apresentar explicações.

Na análise do material, PF identificou que a última mudança feita no documento ocorreu no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o ex-presidente foi para a Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele chegou ao local na noite do dia 12, na segunda-feira de Carnaval, acompanhado de dois seguranças.

Bolsonaro foi recebido pelo embaixador húngaro Miklos Tamás Halmai. Imagens de câmeras de segurança da embaixada divulgadas pelo New YorkTimes mostram o ex-presidente encontrando o embaixador. No dia 14, segundo o jornal, funcionários, que deveriam voltar ao prédio no dia seguinte ao feriado de Carnaval, foram orientados a passar o resto da semana trabalhando de casa.

Ex-presidente foi embora no dia 14 de fevereiro. Uma câmera de segurança teria gravado o momento em que o próprio embaixador acena para ele em despedida. A Hungria é comandada pelo primeiro-ministro Viktor Orbán, político de extrema direita, que já foi chamado de "irmão" pelo ex-presidente.

Plano era de "abrigar Bolsonaro". Segundo o jornal americano, uma fonte afirmou, em condição de anonimato, que a equipe da embaixada tinha o plano de abrigar o ex-presidente, dando indícios de "asilo político". Caso um pedido de prisão fosse feito contra Bolsonaro, ele não poderia ser preso dentro da embaixada, onde há inviolabilidade diplomática.

Na ocasião, defesa do ex-presidente confirmou que Bolsonaro passou dois dias na embaixada. Segundo a defesa, objetivo era "manter contatos com autoridades do país amigo". "Nos dias em que esteve hospedado na embaixada magiar, a convite, o ex-presidente brasileiro conversou com inúmeras autoridades do país amigo atualizando os cenários políticos das duas nações", diz a nota.