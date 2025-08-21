Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em contas em 1 ano, diz PF

Mais de 60% dos valores recebidos pelo ex-presidente foram via Pix. Do total movimentado, R$ 19,2 milhões foram enviados a Bolsonaro por meio de 1,2 milhão de transferências Pix. "Quanto aos débitos, mais de cinquenta por cento do valor total movimentado no período referem-se a aplicações em CDB/RDB, concentradas em 6 lançamentos, que somaram R$ 18.325.000,00", aponta a PF.

Advogados foram principais destinatários de transferências de Bolsonaro. Ao analisar a saída de recursos das contas do ex-presidente, a PF aponta que escritório de Paulo Amador recebeu R$ 3,3 milhões e de Daniel Tessler R$ 3,3 milhões no período.

Coaf também identificou pagamentos para Celso Vilardi entre dezembro de 2024 e junho de 2025. Escritório do advogado que entrou para defender o ex-presidente na ação penal recebeu duas transferências que somam R$ 2 milhões no período.

Michelle e Carlos Bolsonaro também aparecem citados em movimentações suspeitas. A PF não acusa ele de crimes, mas aponta movimentações suspeitas identificadas pelo Coaf.

Relatórios apontam que entre dezembro de 2024 e junho de 2025 ex-presidente teria resgatado R$ 9 milhões em aplicações. No período foram movimentados R$ 11,1 milhões nas contas do ex-presidente entre entradas e saídas.

Neste intervalo, a segunda maior receita do ex-presidente veio de doações Pix. Foi um montante de R$ 1,3 milhão recebido entre dezembro de 2024 e junho de 2025. No mesmo período, Bolsonaro ainda ganhou R$ 398,8 mil do PL.