Bolsonaro pagou R$ 70 mil para lotérica do irmão no interior de SP

A lotérica tem como sócio administrador o sobrinho de Angelo, Angelo Guido Bolsonaro. A empresa foi aberta em julho de 2007.

O UOL tentou contato com a lotérica, mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

PF analisou o conteúdo do celular de Bolsonaro, apreendido em 4 de agosto. Ele está proibido de usar redes sociais desde 21 de julho, quando o ministro do STF determinou medidas cautelares.

Bolsonaro recebeu mais de R$ 30 milhões em um ano

Ex-presidente recebeu um volume de R$ 30 milhões em suas contas bancárias no intervalo de um ano. O Coaf (Conselho do Controle de Atividades Financeiras) identificou movimentações suspeitas do ex-presidente e de seu filho Eduardo entre março de 2023 e junho de 2025.

No caso de Bolsonaro, foram identificadas movimentações de mais de R$ 30 milhões no período. "No período de 01/03/2023 a 07/02/2024, foram movimentados R$ 30.576.801,36 em créditos e R$ 30.595.430,71 em débitos", diz o relatório da PF com base nos dados do Coaf.