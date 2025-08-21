Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

Em outro ponto de Brasília, o centrão se reunia num jantar. O evento aconteceu para comemorar a criação da federação entre União Brasil e PP, que surgiu com discurso de oposição ao governo federal.

Na manhã seguinte, Alfredo Gaspar foi indicado relator da comissão. A direita espera usar a CPMI para jogar a fraude bilionária do INSS no colo do Planalto. Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente de um sindicato suspeito de enganar aposentados, deve ser chamado para depor.

O relator tem histórico de apoio ao ex-presidente. Gaspar já foi relator de uma processo que correu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara chamado sustação de ação penal. O nome complicado significa interromper o julgamento por tentativa de golpe que corre no STF.

Gaspar usou o caso para tentar blindar Bolsonaro. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) alegou que não podia ser investigado por ser parlamentar. Em vez de limitar o possível trancamento da ação a Ramagem, o relator usou o caso para elaborar um parecer que interrompe todo o julgamento, o que livraria o ex-presidente do julgamento pelo STF.

Gaspar culpou Lula pelas fraudes no INSS. Apesar do histórico de críticas antecipadas, o deputado afirma que é isento e rebate as opiniões de governistas de que vai produzir um relatório contaminado com a posição da oposição.

Outros aliados na lista

A defesa de Bolsonaro também pediu autorização para receber Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado aumentou o tom dos discursos desde a ordem de colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente. Ele tem feito críticas ao STF e insistido na anistia.