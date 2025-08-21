Assine UOL
Bolsonaro pede para Moraes autorizar visita de relator da CPMI do INSS

Felipe Pereira e Mateus Coutinho
Do UOL, em Brasília
Atualizada em
Relator de CPMI do INSS tentou interromper julgamento de Bolsonaro no STF
Relator de CPMI do INSS tentou interromper julgamento de Bolsonaro no STF Imagem: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

A defesa de Jair Bolsonaro (PL) pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União Brasil-AL), seja autorizado a visitar o ex-presidente durante sua prisão domiciliar.

O que aconteceu

O pedido foi feito durante a articulação que deu o controle da CPMI à oposição. As propriedades do documento indicam que a defesa de Bolsonaro criou a petição às 22h01 de terça-feira.

Nesta hora, o líder do PL articulava a derrota do governo. Sóstenes Cavalcante (RJ) já tinha se reunido com a bancada do partido, acertado uma candidatura única da direita à presidência da CPMI e começava a ligar para presidentes de outras siglas pedindo apoio.

Em outro ponto de Brasília, o centrão se reunia num jantar. O evento aconteceu para comemorar a criação da federação entre União Brasil e PP, que surgiu com discurso de oposição ao governo federal.

Na manhã seguinte, Alfredo Gaspar foi indicado relator da comissão. A direita espera usar a CPMI para jogar a fraude bilionária do INSS no colo do Planalto. Frei Chico, irmão de Lula e vice-presidente de um sindicato suspeito de enganar aposentados, deve ser chamado para depor.

O relator tem histórico de apoio ao ex-presidente. Gaspar já foi relator de uma processo que correu na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara chamado sustação de ação penal. O nome complicado significa interromper o julgamento por tentativa de golpe que corre no STF.

Gaspar usou o caso para tentar blindar Bolsonaro. O deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) alegou que não podia ser investigado por ser parlamentar. Em vez de limitar o possível trancamento da ação a Ramagem, o relator usou o caso para elaborar um parecer que interrompe todo o julgamento, o que livraria o ex-presidente do julgamento pelo STF.

Gaspar culpou Lula pelas fraudes no INSS. Apesar do histórico de críticas antecipadas, o deputado afirma que é isento e rebate as opiniões de governistas de que vai produzir um relatório contaminado com a posição da oposição.

Outros aliados na lista

A defesa de Bolsonaro também pediu autorização para receber Nikolas Ferreira (PL-MG). O deputado aumentou o tom dos discursos desde a ordem de colocar tornozeleira eletrônica no ex-presidente. Ele tem feito críticas ao STF e insistido na anistia.

A lista de pedido de pessoas autorizadas a visitar Bolsonaro tem 8 pessoas. Também há solicitação de mudar a data que Valdemar Costa Neto, presidente do PL, iria ao encontro do ex-presidente.

Ex-primeira-dama já reclamou de visitas. Na semana passada, Michelle Bolsonaro se desentendeu com o deputado Zucco (PL-RS), que falou que faria um churrasco durante sua passagem pela casa do ex-presidente. As datas e os horários são determinados previamente por Moraes.

A defesa pediu que sejam liberadas as seguintes visitas a Bolsonaro:

  • Deputado Alfredo Gaspar (União-AL);
  • Deputado Nikolas Ferreira (PL-MG);
  • Senador Carlos Portinho (PL-RJ);
  • Senador Magno Malta (PL-ES);
  • Senador Marcos Rogério (PL-RO);
  • Deputado Sanderson (PL-RS);
  • Deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS);
  • Influenciadora Barbara Zambaldi Destefani.

