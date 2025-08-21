Bolsonaro citou facada, elogiou Milei e temia prisão em pedido de asilo

O ex-presidente aponta que Alexandre de Moraes "deveria estar no banco dos réus". Bolsonaro diz ainda que é perseguido no Brasil e que tem resistido "bravamente, consternado com as maldades e arbitrariedades imputadas" a ele. O documento teria sido criado por Fernanda Bolsonaro, que é esposa do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), filho do ex-presidente.

Na análise do material, a PF identificou que a última mudança feita no documento ocorreu no dia 12 de fevereiro. Nesse dia, o ex-presidente foi para a Embaixada da Hungria, em Brasília. Ele chegou ao local na noite da segunda-feira de Carnaval, acompanhado de dois seguranças.

No relatório, a PF cita que, dois meses antes dessa data, Bolsonaro informou a Moraes que iria viajar para a posse de Milei. "Segundo a defesa de Jair Bolsonaro, o aviso ocorreu devido às diversas investigações nas quais o ex-presidente era alvo", relembra a Polícia Federal.

O STF considerou que o documento encontrado mostra "um risco comprovado de fuga do acusado". Segundo resolução assinada ontem por Moraes, a defesa de Bolsonaro tem 48 horas para apresentar explicações. Em nota enviada à imprensa, os advogados do ex-presidente negaram a quebra de cautelares e disseram que responderão o ministro dentro do prazo previsto.

Embora se trate de um único documento em formato editável, sem data e assinatura, seu teor revela que o réu, desde a deflagração da operação Tempus Veritatis, planejou atos para fugir do país, com o objetivo de impedir a aplicação de lei penal.

Relatório da Polícia Federal

O que diz o documento encontrado pela PF