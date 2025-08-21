Coaf suspeita de lavagem de dinheiro em transferências de Eduardo

Entre os principais destinatários está uma empresa de câmbio, que recebeu R$ 1,7 milhão. Já Heloísa foi destinatária de R$ 212.300.

Relatório do Coaf foi incluído em inquérito da Polícia Federal. Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final foi enviado ao STF na sexta-feira.

O documento apresenta comunicações financeiras suspeitas de lavagem de dinheiro e outros ilícitos. "Fica a cargo da autoridade policial solicitar novas pesquisas, caso entenda necessário, bem como a avaliação sobre posteriores diligências relacionadas", diz o relatório.

O UOL procurou a assessoria de Eduardo Bolsonaro. Caso haja manifestação, esse texto será atualizado. Em nota divulgada ontem, o parlamentar disse que o "objetivo" do indiciamento "não se trata de justiça, mas de provocar o desgaste político" dele e de seus aliados. Ele também afirmou que "causa espanto" a PF apontar "supostos partícipes de um crime absolutamente delirante".

Bolsonaro movimentou 30 milhões

Ex-presidente recebeu cerca de R$ 30 milhões em suas contas bancárias entre março de 2023 e fevereiro de 2024. A análise foi feita pela PF com base em relatório do Coaf.