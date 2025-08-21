Em áudio, Bolsonaro diz que ficou 'muito feliz' com Trump após tarifaço

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou em áudio ter ficado "muito feliz" com o presidente norte-americano, Donald Trump, logo após ele anunciar um tarifaço de 50% para produtos brasileiros. A medida gerou apreensão a diferentes setores da economia.
O que aconteceu
A mensagem foi recuperada pela PF em inquérito que investiga Bolsonaro e seu filho Eduardo. Ela foi enviada por WhatsApp ao advogado da Trump Media e da Rumble, empresa que move ação contra Alexandre de Moraes nos EUA, Martin de Luca, em 17 de julho. "Pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele", escreve Bolsonaro ao defensor.
Bolsonaro pede ajuda de advogado. Um dos diálogos mostra o ex-presidente pedindo ajuda para fazer uma nota para suas redes comentando o anúncio do tarifaço. Na conversa, Bolsonaro aproveita para manifestar sua gratidão ao presidente norte-americano.
Para os investigadores, conversas entre Bolsonaro e De Luca expõem o ex-presidente subordinado a agente estrangeiro contra os interesses do Brasil. Além de orientar Bolsonaro sobre como se posicionar, o advogado compartilhou peça de ação movida pela Rumble contra Moraes nos EUA. A PF afirma que Bolsonaro "atua de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao atendimento de pretensões dissociadas ao interesse nacional".
Advogado disse que iria enviar a Bolsonaro um resumo de "como melhorar a comunicação em relação ao tarifaço". A PF identificou ainda que o advogado criou conta na rede social X neste ano para atacar Moraes.
Conversa expõe pela primeira vez a reação do ex-presidente enquanto diferentes setores econômicos e políticos estavam apreensivos com impacto do tarifaço. Na mensagem que divulgou nas redes sociais, após a orientação do advogado americano, Bolsonaro não demonstrou felicidade, mas reforçou a ideia de que seria necessário garantir as "liberdades" no Brasil para fazer Trump recuar do tarifaço.
Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin.
Jair Bolsonaro em mensagem recuperada pela PF
Presidente e filho indiciados
O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15). Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.
Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.
Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.
