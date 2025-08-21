Em áudio, Bolsonaro diz que ficou 'muito feliz' com Trump após tarifaço

Para os investigadores, conversas entre Bolsonaro e De Luca expõem o ex-presidente subordinado a agente estrangeiro contra os interesses do Brasil. Além de orientar Bolsonaro sobre como se posicionar, o advogado compartilhou peça de ação movida pela Rumble contra Moraes nos EUA. A PF afirma que Bolsonaro "atua de forma subordinada a interesses de agentes estrangeiros, em alinhamento previamente condicionado ao atendimento de pretensões dissociadas ao interesse nacional".

Mensagens de Bolsonaro ao advogado de Trump, Martin de Luca Imagem: Reprodução/Relatório da PF

Advogado disse que iria enviar a Bolsonaro um resumo de "como melhorar a comunicação em relação ao tarifaço". A PF identificou ainda que o advogado criou conta na rede social X neste ano para atacar Moraes.

Conversa expõe pela primeira vez a reação do ex-presidente enquanto diferentes setores econômicos e políticos estavam apreensivos com impacto do tarifaço. Na mensagem que divulgou nas redes sociais, após a orientação do advogado americano, Bolsonaro não demonstrou felicidade, mas reforçou a ideia de que seria necessário garantir as "liberdades" no Brasil para fazer Trump recuar do tarifaço.

Martin, peço que você me oriente também, me desculpa aqui tá, minha modéstia, como proceder. Eu fiz uma nota, acho que eu te mandei. Tá certo? Com quatro pequenos parágrafos, boa, elogiando o Trump, falando que a questão de liberdade tá muito acima da questão econômica. A perseguição a meu nome também, coisa que me sinto muito... pô fiquei muito feliz com o Trump, muita gratidão a ele. Me orienta uma nota pequena da tua parte, que eu possa fazer aqui, botar nas minhas mídias, pra chegar a vocês de volta aí. Obrigado aí. Valeu, Martin.

Jair Bolsonaro em mensagem recuperada pela PF

Presidente e filho indiciados

O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15). Bolsonaro e o filho foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.