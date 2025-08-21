Em culto no Rio, Malafaia diz não temer prisão e liga Moraes aos nazistas

Em seu primeiro culto após ser alvo de mandado de busca e apreensão da PF (Polícia Federal), o pastor Silas Malafaia fez um sermão político, disse não temer ser preso e comparou o ministro Alexandre de Moraes, do STF, aos nazistas.

O que aconteceu

O culto na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, na Penha, zona norte do Rio, ocorreu na noite desta quarta e durou cerca de uma hora. Malafaia afirmou que democracias não estão ligadas a comunistas e socialistas, relembrou sua trajetória de apoio a diferentes candidatos em eleições e chamou Moraes de chefe da Gestapo, a polícia política do Estado Nazista.

O pastor contou aos fiéis como se deu a ação da PF contra ele ontem. Disse que estava com quatro cadernos, nos quais costuma anotar seus discursos. Os policiais os folhearam, e o pastor afirmou ter pedido para levar de volta apenas um. Então, o delegado teria ligado para seu superior, que teria mandado recolher tudo. Nesse momento, Malafaia afirmou que a determinação era do "chefe da Gestapo de Brasília, Alexandre de Moraes".