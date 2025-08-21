Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

Após o relatório da Polícia Federal revelar conversas entre Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor disse ter achado "até bom", porque as mensagens mostram que ele não é "bolsominion".
O que aconteceu
Para Malafaia, a divulgação das conversas no relatório ocorre para "desviar o foco e a atenção". "As mensagens mostram minha independência, que critico, que falo bem, falo mal, questiono, que não sou um bolsominion, que não sou um cara manipulado para bajular", disse o pastor em entrevista ao Metrópoles.
Nas conversas com Bolsonaro, Malafaia chamou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca". Em outras mensagens, o pastor teria "instigado" o ex-presidente a quebrar as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes em julho, segundo a investigação.
O líder evangélico foi alvo de buscas e apreensões da PF ontem. A operação ocorreu após Malafaia chegar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro —o passaporte e o celular do pastor foram apreendidos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de obstrução do processo da trama golpista.
Malafaia negou que pudesse fugir do país, mas disse que tinha viagem marcada para os Estados Unidos. Segundo o pastor, ele desembarcaria em Boston para participar de uma conferência de sua igreja. Além disso, ele seria o responsável pelo casamento da filha de um outro líder evangélico na região.
Segundo o pastor, a PF apreendeu também quatro cadernos. Um deles continha informações, de acordo com Malafaia, dos vídeos em que ele grava para as redes sociais. Os outros três teriam anotações de suas pregações. O líder evangélico contou que um casal de pastores estava com ele no momento da operação.
Ele [Moraes] trabalha com mão de ferro nesses inquéritos. O vazamento é crime. Alexandre vai agir contra os agentes que vazaram [as conversas]? Se eu falar o conteúdo, sou preso, mas a PF pode vazar conversas crimes, conversas privadas. É crime!
Silas Malafaia, pastor
