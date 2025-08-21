Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

O líder evangélico foi alvo de buscas e apreensões da PF ontem. A operação ocorreu após Malafaia chegar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro —o passaporte e o celular do pastor foram apreendidos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de obstrução do processo da trama golpista.

Malafaia negou que pudesse fugir do país, mas disse que tinha viagem marcada para os Estados Unidos. Segundo o pastor, ele desembarcaria em Boston para participar de uma conferência de sua igreja. Além disso, ele seria o responsável pelo casamento da filha de um outro líder evangélico na região.

Segundo o pastor, a PF apreendeu também quatro cadernos. Um deles continha informações, de acordo com Malafaia, dos vídeos em que ele grava para as redes sociais. Os outros três teriam anotações de suas pregações. O líder evangélico contou que um casal de pastores estava com ele no momento da operação.