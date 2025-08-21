Assine UOL
Malafaia diz que conversas mostraram que ele não é 'bolsominion'

Do UOL, em São Paulo
Atualizada em
Silas Malafaia em ato na avenida Paulista em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro de 2024
Silas Malafaia em ato na avenida Paulista em defesa de Jair Bolsonaro, em 25 de fevereiro de 2024 Imagem: Bruno Santos 25.fev.24/Folhapress

Após o relatório da Polícia Federal revelar conversas entre Silas Malafaia e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), o pastor disse ter achado "até bom", porque as mensagens mostram que ele não é "bolsominion".

O que aconteceu

Para Malafaia, a divulgação das conversas no relatório ocorre para "desviar o foco e a atenção". "As mensagens mostram minha independência, que critico, que falo bem, falo mal, questiono, que não sou um bolsominion, que não sou um cara manipulado para bajular", disse o pastor em entrevista ao Metrópoles.

Nas conversas com Bolsonaro, Malafaia chamou Eduardo Bolsonaro (PL-SP) de "babaca". Em outras mensagens, o pastor teria "instigado" o ex-presidente a quebrar as medidas cautelares impostas por Alexandre de Moraes em julho, segundo a investigação.

O líder evangélico foi alvo de buscas e apreensões da PF ontem. A operação ocorreu após Malafaia chegar no aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro —o passaporte e o celular do pastor foram apreendidos. O ministro Alexandre de Moraes também determinou medidas cautelares, entre elas a proibição de deixar o país e de se comunicar com outros investigados no inquérito que apura a tentativa de obstrução do processo da trama golpista.

Malafaia negou que pudesse fugir do país, mas disse que tinha viagem marcada para os Estados Unidos. Segundo o pastor, ele desembarcaria em Boston para participar de uma conferência de sua igreja. Além disso, ele seria o responsável pelo casamento da filha de um outro líder evangélico na região.

Segundo o pastor, a PF apreendeu também quatro cadernos. Um deles continha informações, de acordo com Malafaia, dos vídeos em que ele grava para as redes sociais. Os outros três teriam anotações de suas pregações. O líder evangélico contou que um casal de pastores estava com ele no momento da operação.

Ele [Moraes] trabalha com mão de ferro nesses inquéritos. O vazamento é crime. Alexandre vai agir contra os agentes que vazaram [as conversas]? Se eu falar o conteúdo, sou preso, mas a PF pode vazar conversas crimes, conversas privadas. É crime!
Silas Malafaia, pastor

