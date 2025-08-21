Conversas de Bolsonaro são 'prova definitiva de conspiração', diz Gleisi

A ministra Gleisi Hoffmann, das Relações Institucionais, afirmou hoje que as conversas do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) com o filho Eduardo (PL-SP), deputado que tem atuado nos EUA, "são a prova definitiva da conspiração dos golpistas contra o Brasil".

O que aconteceu

Porta-voz do governo Lula (PT) em situações mais críticas, ela se pronunciou nas redes sociais. "São conversas indecentes entre pessoas que comemoram as sanções contra nossa economia, tramam contra a Justiça e não se incomodam com as consequências para o país e a população", afirmou a ministra.

As conversas, apagadas e recuperadas pela PF (Polícia Federal), foram divulgadas ontem. Elas mostram a articulação para usar as sanções de Donald Trump como pressão ao STF (Supremo Tribunal Federal) contra o julgamento por tentativa de golpe.