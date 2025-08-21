Reale Jr.: Há justificativa para prisão preventiva de Jair Bolsonaro

Mas eu acredito que se justificaria até mesmo uma prisão preventiva diante do fato desta conclusão da Polícia Federal, com vários levantamentos de dados, de trocas de mensagens - aliás em uma linguagem chula que dá vergonha de ler - entre seu filho [Eduardo Bolsonaro], ele e Malafaia, incentivando medidas contra o país, porque o único interesse dessa anistia é o interesse de salvaguardar o Bolsonaro.

Não estão preocupados com todos os outros que participaram, como a infantaria que galopou em direção à sede dos três poderes. O que interessa é, e se vê bem isso com a troca de mensagens, que o interesse único é salvaguardar o pai.

Miguel Reale Jr., jurista

Com a divulgação do relatório, o pastor Silas Malafaia admitiu a hipótese de ser preso. Ele foi alvo da operação da PF e teve seu celular e passaporte apreendidos. Ao jornal Folha de S.Paulo, ele disse que não tem medo de prisão e que o ministro Alexandre de Moraes está em seu "último suspiro" e que "vai chegar a hora de ele cair". Para Reale Jr., a declaração pode justificar a prisão preventiva do pastor.

Acho que ninguém está preocupado se o Malafaia tem medo ou não tem medo. Tanto faz. O problema todo é que realmente ele deprecia o judiciário brasileiro, ele acusa o Alexandre de Moraes, como se o Alexandre de Moraes fosse uma voz única no Supremo Tribunal Federal.

Vamos lembrar que todas as decisões tomadas pelo Alexandre de Moraes foram aprovadas pela turma a qual ele pertence no Supremo Tribunal Federal. Elas são reafirmadas pela coletividade, pelo conjunto da turma. Portanto, o Alexandre de Moraes não é um ditador como ele [Malafaia] diz. Ele [Moraes] toma decisões graves mas elas são submetidas ao conjunto da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.