Crimes atribuídos pela PF a Bolsonaro e Eduardo têm penas de até 12 anos

Investigados tinham "ciência prévia" das ações dos EUA, conforme o relatório. "Verifica-se que os investigados não só tinham ciência prévia das ações que estavam por vir, como atuaram de forma coordenada, em unidade de desígnios, para concretização de sanções por governo estrangeiro contra o Estado brasileiro", diz o documento.

O presidente dos EUA, Donald Trump, relacionou a sobretaxa a produtos brasileiros ao processo que Bolsonaro sofre no STF. Além disso, o ministro Alexandre de Moraes, do STF, foi sancionado com base na Lei Magnitsky pelo governo americano por suposta "campanha de censura" e "perseguição política".

A incidência do crime previsto no art. 344 do Código Penal Brasileiro se perfaz em razão de identificação de condutas direcionadas a interferir na Ação Penal n. 2668 - STF, processo em curso no Supremo Tribunal Federal, no qual, conforme mencionado, JAIR MESSIAS BOLSONARO consta como réu.

Já a incidência do crime previsto no art. 359-L do Código Penal Brasileiro se perfaz em razão de as condutas excederem o contexto da Ação Penal n. 2668 - STF, uma vez que buscam atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o Supremo Tribunal Federal e, até mesmo, o Congresso Nacional Brasileiro, objetivando subjugá-las a interesses pessoais e específicos vinculados aos réus julgados no âmbito da mencionada Ação Penal. Trechos do relatório da PF

PF também afirma que o ex-presidente descumpriu medidas cautelares. Ele ativou um novo celular e enviou vídeos no WhatsApp para listas de transmissão com deputados, senadores e aliados, mesmo proibido de usar redes sociais. As provas coletadas ainda incluem mensagens em que Bolsonaro orienta terceiros a publicarem vídeos e mensagens.

Corporação diz que pai e filho usaram sanções dos EUA para pressionar o STF. O relatório afirma que Jair e Eduardo Bolsonaro atuaram em conjunto para constranger ministros e outros órgãos, utilizando medidas do governo americano como instrumento de intimidação.