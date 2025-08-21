INSS: Gonet pede que Toffoli deixe comando de inquérito, hoje paralisado

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, pediu ao STF (Supremo Tribunal Federal) que o ministro Dias Toffoli deixe de ser relator do inquérito sobre as fraudes no INSS (Instituto Nacional da Seguridade Social).

O que aconteceu

O pedido por Gonet foi feito na noite da noite da última segunda (18). A informação foi revelada pelo Estadão e confirmada pelo UOL.

No pedido, Gonet nega que haja prevenção de Toffoli para o caso. A chamada prevenção existiria se o ministro tivesse atuado em processos anteriores relacionados ao inquérito sobre as fraudes no INSS.