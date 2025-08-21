Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

Se forem aplicadas no seu limite máximo, as penas previstas nos cinco crimes atribuídos a Bolsonaro no processo sobre a trama do golpe, ele pode ser condenado a até 43 anos. Nesse novo inquérito, que conta agora com o indiciamento dele e de Eduardo, os crimes têm uma pena máxima de 12 anos.

É impressionante. Bolsonaro conseguiu se enrolar antes de ser condenado. Esse inquérito já estava correndo e todos sabiam que o potencial de produção de encrenca era grande. Quando apreenderam o celular de Bolsonaro, houve uma grande preocupação no PL entre os aliados do ex-presidente. Sabia-se que telefone do Bolsonaro era sinônimo de nitroglicerina. Não deu outra. Josias de Souza, colunista do UOL

Para Josias, as revelações feitas pela PF evidenciam que Bolsonaro atuava em benefício próprio e mirava sua própria anistia, sem se importar com os demais condenados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023.

Os áudios, as mensagens e todo o conteúdo trazido à tona pela PF deixam muito nítido que o objetivo jamais foi beneficiar os 'pobres coitados' do 8/1, como dizia Bolsonaro, mas sim ele próprio.

É um processo de degeneração que aprofunda e dá contornos mais dramáticos a essa excursão que Bolsonaro realiza pelos nove círculos do inferno. O futuro dele ficou mais complicado do que já era. Antes mesmo da primeira condenação ele já oferece material para que a PF, a PGR e o Supremo providenciem uma nova condenação. Bolsonaro se complicou muito. Josias de Souza, colunista do UOL

Sakamoto: Mensagens da PF jogam culpa do tarifaço no colo de Bolsonaro

As novas revelações feitas pela Polícia Federal comprovam a responsabilidade da família Bolsonaro, em especial de Jair e seu filho Eduardo, no tarifaço imposto por Donald Trump ao Brasil, avaliou o colunista Leonardo Sakamoto.