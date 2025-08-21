Lula diz que incomoda muita gente e fala em 4º mandato: 'Se preparem'

A fala se dá após melhora nas pesquisas de opinião. A pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente ganharia de todos os candidatos em um eventual segundo turno das eleições de 2026.

De acordo com o levantamento, o governo tem 46% de aprovação. Embora o índice seja menor do que o de desaprovação (51%), houve um crescimento de três pontos percentuais em relação à última pesquisa. Para 48% dos entrevistados, Lula e o PT ainda agem certo na crise do tarifaço.

Lula participava de um evento da Saúde em Sorocaba (SP). Junto ao ministro Alexandre Padilha, entregou 400 unidades odontológicas móveis, que impactam no atendimento de 1,4 milhão de pessoas, segundo o governo.

O presidente não falou de Jair Bolsonaro (PL). O ex-presidente e o filho Eduardo (PL-SP), deputado que atua nos Estados Unidos, foram indiciados pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, em possível articulação com o governo de Donald Trump.

Lula venceria no segundo turno, diz pesquisa

Lula vence em todos os cenários no 2º turno. A pesquisa foi feita de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais.