PF aponta estratégia de ataque ao STF em diálogos entre Eduardo e Bolsonaro

Mensagens constam de inquérito final da PF, encaminhado para o STF na sexta. Ele pede indiciamento de Eduardo e Jair Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eduardo falou que os diálogos são "normais" e voltou a criticar o STF.

PGR decide se vai denunciar Bolsonaro e Eduardo. O relatório da Polícia Federal foi enviado à PGR (Procuradoria-Geral da República), comandada por Paulo Gonet, que vai decidir, nas próximas semanas, se denuncia o ex-presidente e seu filho ou arquiva o processo.

Alinhamento e divisão de tarefas entre bolsonaristas. As conversas expõem de forma inédita como Bolsonaro atuava com o filho e aliados como o pastor Silas Malafaia e o empresário Paulo Figueiredo no planejamento de postagens. O ex-presidente ainda trata sobre alinhamento de discursos e estratégias com políticos e aliados envolvidos diretamente nos ataques ao STF.

A PF aponta o uso de uma estratégia de "milícias digitais". A corporação cita o compartilhamento de vídeos mais de 300 vezes, mesmo com Bolsonaro proibido pelo STF de usar as redes sociais.

Bolsonaro era conciso na maioria das mensagens e pedia para telefonarem a ele. Ele evitava escrever mensagens longas e preferia conversar por chamadas de WhatsApp, que são mais difíceis de serem grampeadas. Nem a PF conseguiu recuperar vários áudios após a apreensão do celular de Bolsonaro, no dia 4 de agosto. A dificuldade também é detalhada no relatório.