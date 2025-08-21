Bolsonaro encaminhou vídeos mais de 300 vezes para burlar Justiça, diz PF

O relatório da Polícia Federal que indiciou Jair (PL) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) por tentativa de obstruir a investigação sobre a trama golpista mostra que o ex-presidente encaminhou centenas de vídeos e mensagens por WhatsApp, depois de ser impedido pelo STF de usar as redes sociais.

O que aconteceu

Para a PF, Bolsonaro tinha o objetivo de "burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça" de propósito. O documento apresentado ao STF na última sexta-feira (e que apenas ontem teve o sigilo quebrado) mostra que o ex-presidente compartilhou vídeos para mais de 300 destinatários várias vezes.

Modus operandi do ex-presidente é o mesmo das milícias digitais, escreveram os investigadores. "Difusão em alto volume, por multicanais, de forma rápida, contínua, utilizando pessoas com posição de autoridade perante o público-alvo, para dar uma falsa credibilidade às narrativas propagadas."