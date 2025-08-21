PF diz que Michelle foi resistente em ação após cautelares de Bolsonaro

A partir da operação, Bolsonaro ficou proibido de se comunicar com seu filho Eduardo (PL-SP). A PF investiga a suspeita de crimes de coação no curso do processo da trama golpista, obstrução à Justiça e ataque à soberania —ontem Bolsonaro e o deputado federal foram indiciados.

Um outro relatório da Polícia Federal, divulgado ontem, revelou conversas de Bolsonaro com Eduardo e também com Silas Malafaia. Em uma das mensagens o deputado federal xingou seu pai após o ex-presidente dizer em uma entrevista que ele não é "tão maduro". "VTNC [vai tomar no c*]. SEU INGRATO DO CARALHO", enviou Eduardo.

A PF também apontou que Bolsonaro teria discutido um pedido de asilo político na Argentina. O documento com as informações foi encontrado pelos agentes no celular do ex-presidente. Bolsonaro é aliado de Javier Milei, atual presidente argentino, e chegou a participar de sua posse em dezembro de 2023.

Moraes deu 48 horas para que a defesa do ex-presidente explique os pontos apresentados pela PF. Em nota à imprensa, os advogados de Bolsonaro disseram que "jamais houve o descumprimento de qualquer medida cautelar previamente imposta". Celso Vilardi, Paulo Bueno e Daniel Tesser também disseram que vão cumprir o prazo imposto pelo STF para que o ex-presidente preste esclarecimentos