Bolsonaro tem até 20h34 de sexta para explicar a Moraes pedido de asilo

Bolsonaro encaminhou vídeos para centenas de destinatários depois de ser proibido de usar redes sociais. O relatório da PF também mostra que o ex-presidente encaminhou vídeos e mensagens para mais de 300 destinatários várias vezes, com o objetivo de "burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pela justiça" de propósito.

Desde 21 de julho, Bolsonaro está proibido pelo STF de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Em 4 de agosto, o ministro Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar do ex-presidente por desrespeitar as restrições.

Ao determinar a prisão domiciliar de Bolsonaro, Moraes destacou que se o ex-presidente desrespeitasse as regras, a prisão preventiva dele seria decretada imediatamente. "O descumprimento das regras da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas cautelares implicará na sua revogação e na decretação imediata da prisão preventiva", diz a decisão daquele dia.

Jair e Eduardo indiciados

A PF indiciou ontem Jair e Eduardo Bolsonaro pelos crimes de coação no curso do processo e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. O relatório final da investigação foi encaminhado ao STF na sexta-feira (15), mas Moraes só retirou o sigilo do documento ontem.

Eduardo está nos Estados Unidos desde o fim de fevereiro e atua para impor sanções do país ao Brasil. Segundo a PF, o deputado busca atingir diretamente instituições democráticas brasileiras, notadamente o STF e o Congresso, com interesses pessoais. O objetivo seria beneficiar o pai, que é réu por tentativa de golpe de Estado, dentre outros crimes.