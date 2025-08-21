Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) ganharia de todos os candidatos em um eventual 2º turno das eleições de 2026.
O que diz a pesquisa
Lula vence em todos os cenários no 2º turno. A pesquisa foi feita de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais.
- Lula 47% x Jair Bolsonaro (PL) 35%
- Lula 43% x Tarcísio de Freitas (Republicanos) 35%
- Lula 47% x Michelle Bolsonaro (PL) 34%
- Lula 44% x Ratinho Júnior (PSD) 34%
- Lula 46% x Eduardo Leite (PSD) 30%
- Lula 47% x Eduardo Bolsonaro (PL) 32%
- Lula 46% x Romeu Zema (Novo) 32%
- Lula 47% x Ronaldo Caiado (União Brasil) 31%
- Lula 48% x Flávio Bolsonaro (PL) 32%
O que te dá mais medo hoje: Lula continuar ou Bolsonaro voltar?
- Bolsonaro voltar: 47% (em julho eram 44%)
- Lula continuar: 39% (em julho eram 41%)
- Medo dos dois: 8% (em julho eram 7%)
Lula deveria se candidatar à reeleição em 2026?
- Não: 58% (em julho eram 58%)
- Sim: 39% (em julho eram 38%)
Bolsonaro deveria manter a candidatura ou apoiar outro candidato?
- Abrir mão e apoiar outro candidato: 65% (em julho eram 62%)
- Manter a candidatura: 26% (em julho eram 28%)
Se Bolsonaro não for candidato em 2026, quem deveria ser o candidato da direita?
- Michelle Bolsonaro: 16%
- Tarcísio de Freitas: 14%
- Ratinho Júnior: 10%
- Pablo Marçal (PRTB): 6%
- Eduardo Leite: 5%
- Eduardo Bolsonaro: 4%
- Ronaldo Caiado: 4%
- Romeu Zema: 3%
- Flávio Bolsonaro: 2%
- Nenhum desses: 21%
Metodologia
A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 12.150 pessoas de forma presencial entre os dias 13 e 17 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.
