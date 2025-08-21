Quaest: Lula ganharia de todos os candidatos no 2º turno em 2026

Pesquisa Genial/Quaest divulgada hoje aponta que o presidente Lula (PT) ganharia de todos os candidatos em um eventual 2º turno das eleições de 2026.

O que diz a pesquisa

Lula vence em todos os cenários no 2º turno. A pesquisa foi feita de forma presencial. A margem de erro é de dois pontos percentuais.