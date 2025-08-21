Quem é a 'Negona do Bolsonaro', apoiadora citada pela PF em indiciamento

Ela foi proibida pelo TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de usar o apelido durante a corrida eleitoral. O desembargador do caso argumentou que o nome tinha conteúdo racista e preconceituoso. ''Querem dizer que eu, uma mulher preta, sou racista contra mim mesma por me chamar de 'negona'? Isso é uma aberração jurídica! Estão perseguindo minha candidatura'', reagiu ela na ocasião.

A carioca fez carreira como influenciadora apoiadora do ex-presidente. Nas redes sociais, ela diz ser a ''mulher 01 de Bolsonaro no Rio de Janeiro'' e costuma publicar conteúdos em defesa do político. No Instagram, acumula 136 mil seguidores e pouco mais de 130 mil no X.

Vanessa costumava tietar o político durante eventos e comícios Imagem: Reprodução / Redes Sociais

A PF diz que Bolsonaro usou redes sociais de terceiros para burlar a ordem de proibição a retransmissão de conteúdos imposta pelo Justiça. Desde o dia 21 de julho, ele está proibido de usar as redes sociais, diretamente ou por intermédio de terceiros. Por desrespeitar estas determinações, ele foi colocado em prisão domiciliar no início de agosto.

O ex-presidente enviava vídeos e mensagens para que apoiadores, entre eles Vanessa, fizessem a retransmissão aos seus seguidores. O relatório da PF mostrou que o político encaminhou centenas de vídeos e mensagens por WhatsApp para mais de 300 destinatários, que acreditava serem figuras conhecidas e com ''posição de autoridade perante o público-alvo''.

''Negona do Bolsonaro'' publicou um vídeo no X que recebeu do político em 3 de agosto. O ex-presidente mandou para ela uma gravação em que aparece em casa, sentado em um sofá e acompanhando as manifestações bolsonaristas daquele dia, com a seguinte legenda: ''Preso em casa, mas em espírito presente em todo o país. Obrigada a todos. É pela nossa liberdade''. Ela replicou a mensagem: