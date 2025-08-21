Quem é Fernanda Bolsonaro, que PF diz ser autora de arquivo sobre asilo

Embora seu perfil nas redes sociais seja aberto, não há nenhuma publicação. No entanto, nas fotos marcadas, ela aparece em diferentes publicações ao lado da família. Flávio é o que mais costuma postar fotos da esposa.

Fernanda e o marido foram denunciados pelo Ministério Público do Rio de Janeiro em 2020 sob acusação de participarem do pagamento de "rachadinhas" na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro). Na ocasião, o órgão apontou que o casal omitiu das declarações de Imposto de Renda R$ 350 mil gastos na compra de uma loja da rede de chocolates Kopenhagen adquirida com um amigo, Alexandre Santini. Eles sempre negaram as acusações.

Em 2021, a Quinta Turma do STJ (Superior Tribunal de Justiça) decidiu anular as provas do caso. Os ministros acataram um recurso da defesa do senador, que diz que ele tinha direito a foro privilegiado e o caso não poderia ter sido julgado por um juiz da primeira instância. No ano seguinte, o TJ-RJ (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro) aceitou o pedido do MP e rejeitou a denúncia oferecida. Em fevereiro deste ano, o ministro Gilmar Mendes, do STF (Supremo Tribunal Federal), rejeitou dois recursos do MP relacionados ao caso.

Documento estava no celular de Bolsonaro

Documento foi encontrado no celular do ex-presidente pela PF Imagem: Reprodução/Relatório da PF

Segundo relatório da PF, o arquivo encontrado no celular do ex-presidente era editável e sem data. No texto, Bolsonaro teria escrito que é "perseguido por motivos e por delitos essencialmente políticos" no Brasil. "Com base em tais diplomas legais, apresento este requerimento, solicitando a concessão de asilo político à minha pessoa, Jair Messias Bolsonaro", diz trecho do arquivo.