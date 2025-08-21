Sakamoto: Mensagens da PF jogam culpa do tarifaço no colo de Bolsonaro

O bolsonarismo vem agindo diuturnamente para tentar culpar o governo Lula pelo tarifaço. As mensagens que mostram toda a assertividade de Eduardo e a articulação com o pai e Silas Malafaia mostram que o núcleo do bolsonarismo estava, sim, agindo pelo tarifaço e é o verdadeiro culpado por ele.

Não é só isso, como está nas palavras do próprio Malafaia. Há uma tentativa de conectar o tempo inteiro a anistia a Bolsonaro e aos golpistas com o tarifaço de Trump. Ou seja: ligar uma agressão estrangeira ao Brasil movida pelo desejo de um governante estrangeiro e de seus aliados brasileiros em ver livre o pescoço do ex-presidente e ver isso se reduzir a pó com uma anistia no Congresso, uma vez que o STF deixou claro que não recuará um milímetro sequer.

Era pressão na rua e nas redes usando o tarifaço e tudo isso para aprovar a anistia. É uma questão grave e séria e que coloca Jair, Eduardo e Malafaia na cena do crime de uma conspiração internacional contra o Brasil. Não adianta um falar que é líder religioso e outro falar em liberdade de expressão. Havia uma conspiração contra o país e isso foi deixado claro. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Para Sakamoto, os aliados que insistirem em ligar sua imagem à de Bolsonaro ameaçam seu próprio futuro político diante das novas revelações feitas pela PF.

Isso acaba sendo indiretamente positivo para o campo democrático brasileiro. Quem se alia agora a Bolsonaro e fica ao lado dele corre o risco de perder pontos contra aqueles que têm a democracia como um valor. Fica ruim para o campo bolsonarista. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Josias: Teto da cadeia de Bolsonaro subiu para 55 anos

A situação de Jair Bolsonaro se complicou ainda mais antes mesmo de seu julgamento pela trama golpista, analisou o colunista Josias de Souza.