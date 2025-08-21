Se condenado, Bolsonaro não deve ter prisão domiciliar, diz jurista

O ministro Cristiano Zanin, do STF, marcou para dia 2 de setembro o início do julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e de mais sete réus do núcleo crucial da trama golpista.

Eles são réus por cinco crimes: organização criminosa armada, tentativa de abolição violenta do Estado democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Contra Bolsonaro, pesa ainda a acusação de liderar a organização criminosa armada.

André Perecmanis detalhou as possibilidades para uma prisão domiciliar da pessoa condenada, que pode ser o caminho que a defesa de Bolsonaro vai seguir.

Então, se você tiver um condenado que esteja, por exemplo, em estado terminal de câncer ou com uma doença irreversível, bem, degenerativa, é uma questão até humanitária.

Me parece que esse vá ser, e aí eu estou aqui de novo especulando, o caminho da defesa para tentar mostrar que ele não pode ficar preso num presídio comum. Mas eu acho que fica cada vez mais difícil. A pena acima de oito anos, ela é cumprida em regime inicial fechado.