Não vejo interesse público, diz Tarcísio sobre conversas de Eduardo com pai

Nas conversas divulgadas no relatório da PF, Eduardo critica Tarcísio ao ex-presidente e chega a xingar o pai em uma delas. "VTNC [vai tomar no c*], SEU INGRATO DO CARALHO", escreveu o deputado. O parlamentar reclamou das declarações do pai em uma entrevista ao portal Poder360 em 15 de julho. Nela, Bolsonaro disse que Eduardo não é "tão maduro" —o ex-presidente respondia ao um questionamento sobre a briga entre o filho e o governador.

Bolsonaro respondeu ao filho com dois áudios, mas a PF não conseguiu recuperá-los. "Me fudend* aqui! Você ainda te ajuda a se fud** aí! Se o imaturo do seu filho de 40 anos não puder encontrar com os caras aqui, PORQUE VOCÊ ME JOGA PRA BAIXO, quem vai se fud** é você e VAI DECRETAR O RESTO DA MINHA VIDA NESTA POR** AQUI [sic]", disse o deputado.

Em nota, o deputado classificou como "lamentável e vergonhosa" a divulgação das mensagens. "Conversas privadas, absolutamente normais, entre pai e filho e seus aliados". Para Eduardo, o objetivo da PF "não se trata de justiça, mas de provocar desgaste político".

Bolsonaro e Eduardo foram indiciados ontem pela PF. A ação ocorre no inquérito que investiga suposta obstrução da ação que apura a tentativa de golpe de Estado. Além disso, a Polícia Federal cumpriu mandado de buscas e apreensões contra o pastor Silas Malafaia.

A minha relação com Bolsonaro vai ser como sempre foi, uma relação de lealdade, de amizade, de gratidão com uma pessoa que entendo que fez muito pelo Brasil e por mim, me abriu a porta, sempre foi muito amigo e eu vou ser amigo, vou estar sempre ao lado, vou estar sempre trabalhando para ajudar na medida do possível.

Tarcísio de Freitas

Críticas de Eduardo a Tarcísio

"Tarcísio nunca te ajudou em nada no STF", disse Eduardo a Bolsonaro. Segundo a PF, o deputado pretendia mostrar ao ex-presidente que a interlocução do governador com o governo americano poderia atrapalhar suas articulações em Washington em favor do pai.