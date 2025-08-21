Voto impresso avança no Senado; ele pode valer nas eleições de 2026?

Depois, o projeto voltaria para a Câmara. A Casa já aprovou a reforma eleitoral em 2021, mas como os senadores fizeram mudanças significativas, o texto teria de retornar para revisão dos deputados. Só depois disso a proposta segue para sanção ou veto do presidente Lula (PT).

O Congresso teria que correr contra o tempo. As mudanças no processo eleitoral só valem para as eleições de 2026 se forem aprovadas até 3 de outubro deste ano, conforme previsto no artigo 16 da Constituição.

"Não consigo ver qualquer possibilidade de aprovação, é um requentamento de pauta", diz Fernando Neisser, professor de direito eleitoral da FGV-SP. Ele avalia que, mesmo que a mudança fosse aprovada, questões orçamentárias e operacionais impedem que TSE (Tribunal Superior Eleitoral) implemente o novo sistema de votação até outubro de 2026.

Proposta já foi rejeitada antes. Em agosto de 2021, mesmo com amplo apoio de parlamentares bolsonaristas e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a PEC do voto impresso não teve votos suficientes na Câmara dos Deputados. O texto teve o apoio de 229 deputados, mas eram necessários no mínimo 308.

O STF já considerou o voto impresso inconstitucional duas vezes. Em 2020, a Corte decidiu por unanimidade que a impressão colocaria em risco o sigilo e a liberdade do voto. A medida também já havia sido derrubada em julgamento em 2013. Para Fernando Neisser, a proposta que está no Senado também é inconstitucional.

Entenda o projeto

Segundo a proposta aprovada hoje, a urna eletrônica imprimirá os votos como forma de conferência. O registro de cada voto seria depositado em papel, de forma automática e sem contato manual do eleitor, "em local previamente lacrado".