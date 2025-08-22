Eduardo leva defesa às últimas consequências por Bolsonaro, diz Temer

Temer sobre anistia: Queixa não é sobre punição, mas a respeito da pena

O ex-presidente Michel Temer afirmou em entrevista ao programa Poder e Mercado, do Canal UOL que considera a possibilidade de o próprio Supremo Tribunal Federal (STF) rever a dosimetria da pena de condenados pelo 8 de janeiro.

Os Poderes estão muito conflagrados, há muita disputa entre os órgãos do poder, nesse caso o ideal dos ideais seria que o próprio Supremo Tribunal Federal, vou usar o neologismo, redosagem as penas, fizesse uma nova chamada dosimetria das penas, porque a queixa não é da punição, porque a punição era inevitável, houve os mais variados fatos que levaram a punição, o que se discute é o montante da pena.

Muitas pessoas estão presas há mais de um ano, dois anos, primeiro ponto, segundo ponto, pelo sistema normativo nacional, quando alguém cumpre um sexto da pena, se tiver bom comportamento, já pode ser liberado, terceiro ponto, também há sempre possibilidade de livramentos condicionais, até de prisões de natureza domiciliar, é outra coisa do sistema.

Então, eu acho que se aqueles integrantes do chamado 8 de janeiro que foram apenados ou estão sendo processados, se ingressassem com um pedido no Supremo, eu tenho impressão que o Supremo poderia resolver essa matéria.